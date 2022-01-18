Medvedev ile Muguruza Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

18 Ocak 2022 Salı, 11:22

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 1 saat 54 dakika süren mücadelenin ardından İsviçreli Henri Laaksonen'i 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise İtalyan Gianluca Mager'i zorlanmadan 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst turda Litvanyalı Ricardas Berankis ile eşleşti.

11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, 13 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, 15 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut da rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

FAVORİLER KAYBETMEDİ

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Fransız Clara Burel'i 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçti ve ikinci turda bir diğer Fransız tenisçi Alize Cornet ile eşleşti.

6 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, Çek Katerina Siniakova'yı 6-2 ve 6-3, 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, elemelerden gelen Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-3 ve 6-0, 10 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova, Macar Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-1, 12 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, vatandaşı Zarina Diyas'ı 6-7, 7-6 ve 6-1, 14 numaralı seribaşı Romanyalı Simona Halep, Polonyalı Magdalena Frech'i 6-4 ve 6-3, 19 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ise Rus Vera Zvonareva'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenerek üst tura kaldı.

KVİTOVA İLE FERNANDEZ ELENDİ

Tek kadınlarda iki sürpriz sonuç yaşandı. Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan ve 2019'da Avustralya Açık'ta finale kalma başarısı gösteren Çek Petra Kvitova, 20 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvada, Rumen Sorana Cirstea'ya 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi.

Geçen yıl ABD Açık'ta finale kalarak sezonun dikkati çeken performanslarından birine imza atan 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez ise elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis'e 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.