AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final programı belli oldu
Rize'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final programı belli oldu.
2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, 23-24 Mart tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarı finaller
23 Mart:
13.00 Halkbank-İstanbul Gençlik Spor
15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor
İlk gün yapılacak maçların galipleri, 24 Mart'ta saat 16.30'da yapılacak final maçında karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #AXA Sigorta Kupa Voley #Dörtlü Final #Rize
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