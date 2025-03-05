AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final programı belli oldu

Rize'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final programı belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:47

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final programı belli oldu.

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, 23-24 Mart tarihlerinde Rize'de düzenlenecek. 

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarı finaller

23 Mart:

13.00 Halkbank-İstanbul Gençlik Spor

15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor

İlk gün yapılacak maçların galipleri, 24 Mart'ta saat 16.30'da yapılacak final maçında karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #AXA Sigorta Kupa Voley #Dörtlü Final #Rize
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