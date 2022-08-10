Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 yendi.
Müsabakaya iyi başlayamayan "Filenin Efeleri" rakibinin etkili servisleri karşısında iyi savunma yapamadı ve seti 25-19 kaybetti.
İlk setin son bölümünde toparlanan ay-yıldızlılar, ikinci sete iyi girdi. Adis Lagumdzija ile iyi servisler atan milliler, hücumda Burutay'ın da etkili oyunuyla ikinci seti 25-16 alarak skorda 1-1 eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan A Milli Takım, 19-11'lik üstünlük kurmasına rağmen rakibinin farkı 2 sayıya (22-20) indirmesine engel olamadı. Ancak Danimarka'nın öne geçmesine engel olan Türkiye, seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.
Milliler, dördüncü sette Arslan Ekşi ile etkili servisler attı. Türkiye'nin iyi servislerini karşılamakta zorlanan ve organize olamayan Danimarka farkın açılmasını önleyemedi. Rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, seti 25-11 maçı da 3-1 kazandı.
A Milli Takım'da Adis 17, Burutay 14 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyette önemli rol aldı.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 yenen "Filenin Efeleri", Danimarka galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.
Türkiye, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, 17 Ağustos Çarşamba günü ise İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek.
Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- Erdoğan talimat verdi
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti