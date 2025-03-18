Aybige Feride Üstündağ dünyanın iki numarası oldu

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:56

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:56

Çekya’nın Havirov şehrinde 10-12 Mart tarihlerinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası’nda da ülkemizi ve Muğla’yı temsil eden Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de 14-16 Mart tarihleri arasında organize edilen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası’nda da Üstündağ, U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Bu başarısıyla puanını 102’ye yükselten Aybige, dünya sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

ITTF U11 Kızlar Dünya Sıralaması’nda 4. sırada yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Çekya ve Berlin’de elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya ikinciliğine yükselmeyi başardı. ITTF Masa Tenisi Kızlar Dünya sıralamasında Aybige Üstündağ 102 puanla ikinci olurken Uganda’dan Patience Anyango 75 puanla üçüncü sırada yer aldı. Güney Kore’den Lee Yeseo ise 375 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

ARAS: PIRIL PIRIL BİR SPORCUYA SAHİP OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige, Çekya ve Berlin’de düzenlenen turnuvalarda gösterdiği üstün performansla dünya ikinciliğine yükseldi ve bizleri bir kez daha gururlandırdı. Masa tenisine adını altın harflerle yazdıran, dünya ikincisi pırıl pırıl bir sporcuya sahibiz. Bu başarıda emeği geçen başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm ekibimizi ve Aybige evladımızı kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak genç yeteneklerimizin yanında olmaya, onlara en iyi imkânları sunmaya devam edeceğiz” dedi.