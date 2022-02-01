Ayhancan Güven, FIA 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda "Altın Sürücü" statüsüne yükseldi

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda "Altın Sürücü" (Gold Driver) statüsüne yükseldi.

AA
01 Şubat 2022 Salı, 20:00
Ayhancan Güven, FIA 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki ay-yıldızlı pilot, FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından belirlenen listede bu statüye sahip ilk Türk sürücü oldu.

Ayhancan Güven, 2018 yılından bu zamana katıldığı Porsche Cup Avrupa serilerinde başarılı bir grafik sergiledi.

2018-2021 yılları arasında farklı takımlar ile farklı serileri takip eden genç sürücü, yer aldığı 9 kulvarda 4 şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde edip, tüm mücadeleleri podyumda bitirmeyi başardı.

2019 senesinde Porsche fabrikası tarafından genç sürücü programına seçilen Ayhancan Güven, 2022 sezonu ile birlikte markanın da resmi kadrosuna dahil edildi.



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