Ayhancan Güven’den Daytona 24 Saat Yarışında podyum başarısı
Motor sporları tarihinin efsanevi yarışı Daytona 24 Saat’e pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, son saatte yaptığı ekstra pit stop’un ardından sıralamasını kaybetmesine rağmen ikinciliğe kadar yükselmeyi başardı ve podyumun sahibi oldu.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, boy gösterdiği IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2’nci olarak podyuma çıktı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenen mücadelenin son bölümünde Ayhancan Güven, takımını finişe götürme görevini üstlendi. Wright Motor Sporları'nın 120 numaralı otomobiline pilotluk yapan Güven, Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarışı, 2. sırada bitirdi.
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