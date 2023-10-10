Aykut Kocaman iddialarına cevap: Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:44

Konyaspor, Hatayspor karşılaşması ardından ortaya atılan teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarının ayrılacağı ve göreve Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yeşil-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili kulübümüz resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız Tümosan Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz Stanojevic yönetiminde 12 Ekim Perşembe günü toplanacak ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.