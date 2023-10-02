Vincenzo Montella, Konyaspor antrenmanını izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugün Konyaspor'un antrenmanını takip etti.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:08
Vincenzo Montella, Konyaspor antrenmanını izledi
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün Tümosan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugün de Konyaspor'un antrenmanını takip etti.

Takımın Kayacık Tesisleri'ndeki idmanı izleyen İtalyan teknik adam, Konyaspor Sportif Direktör Ali Çamdalı ve Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile bir süre görüşerek takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Montella daha sonra A Milli Takım'ın Letonya maçı öncesinde kullanacağı tesislerdeki sahaları inceledi.


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Vincenzo Montella Aleksandar Stanojevic konyaspor

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