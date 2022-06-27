Aykut Kocaman'dan yalanlama! "Herhangi bir ilgim ya da bilgim yok"
Deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman'ın, gelecek sezon Bein Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacağı iddia edildi. Kocaman konu ile ilgli herhangi bir durumun olmadığını açıkladı.
Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan Digiturk'ün yorumcu kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdiği iddia edildi. Aykut Kocaman'ın gelecek sezon Bein Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacağı öne sürüldü.
İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre; tecrübeli teknik adam, bir Süper Lig ekibinden teklif alması halinde sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.
Aykut Kocaman, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra bir kulüp çalıştırmamıştı.
AYKUT KOCAMAN'DAN FLAŞ YALANLAMA
Play Spor'un haberine göre, konu hakkında açıklama yapan Kocaman, "Böyle bir durum söz konusu değil, herhangi bir ilgim ya da bilgim yok. Bu sezon takım çalıştırmayı ve çalışmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!