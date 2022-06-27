Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:02

Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan Bein Sports, yorumcu kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi. TrHaber'in haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman, gelecek sezon Bein Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacak.

Ağustos ayında başlayacak lig maçları öncesi 57 yaşındaki futbol adamının haftanın 3 günü ekranlarda olacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Aykut Kocaman Süper Lig'den teklif gelmesi durumunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Kariyerinde Konyaspor, Ankaraspor, Başakşehir, Malatyaspor ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlileri lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Geçen sezon Başakşehir ile sezona kötü başlayan Kocaman 8. hafta sonunda görevinden istifa etmişti.