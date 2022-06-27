Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu!
Geçen sezon Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, bu kez farklı bir görevle futbola geri dönüyor.
Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan Bein Sports, yorumcu kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi. TrHaber'in haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman, gelecek sezon Bein Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacak.
Ağustos ayında başlayacak lig maçları öncesi 57 yaşındaki futbol adamının haftanın 3 günü ekranlarda olacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE
İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Aykut Kocaman Süper Lig'den teklif gelmesi durumunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.
Kariyerinde Konyaspor, Ankaraspor, Başakşehir, Malatyaspor ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlileri lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Geçen sezon Başakşehir ile sezona kötü başlayan Kocaman 8. hafta sonunda görevinden istifa etmişti.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!