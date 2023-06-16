Ayşe Çebi, İtalya’da piste çıkıyor

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:02

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:02

Otomobil sporlarında dünya ortalamasının 5 katı kadın sporcuya sahip Türkiye’de, bu artışla birlikte sporcularımız uluslararası arenada göz doldurmaya devam ediyor.

Sezona Uluslararası IAME İtalya Serisi ile başlayan ve her yarış başarı grafiğini yükselten Ayşe Çebi, hafta sonu 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı için La Conca Pisti'nde mücadele edecek.

8 ülkeden 31 sporcunun mücadele edeceği OKN Junior kategoride yarışacak Ayşe Çebi, bu sezon Türkiye Karting Şampiyonası dışında, İtalya'da düzenlenen IAME ve ACI serilerini de takip ediyor.