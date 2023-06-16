Ayşe Çebi, İtalya’da piste çıkıyor
Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2021 Junior Kadınlar Birincisi 15 yaşındaki genç sporcu Ayşe Çebi, hafta sonu İtalya’da piste çıkacak.
Otomobil sporlarında dünya ortalamasının 5 katı kadın sporcuya sahip Türkiye’de, bu artışla birlikte sporcularımız uluslararası arenada göz doldurmaya devam ediyor.
Sezona Uluslararası IAME İtalya Serisi ile başlayan ve her yarış başarı grafiğini yükselten Ayşe Çebi, hafta sonu 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası’nın ikinci ayağı için La Conca Pisti'nde mücadele edecek.
8 ülkeden 31 sporcunun mücadele edeceği OKN Junior kategoride yarışacak Ayşe Çebi, bu sezon Türkiye Karting Şampiyonası dışında, İtalya'da düzenlenen IAME ve ACI serilerini de takip ediyor.
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