Aysel Özkan'dan 2 gümüş madalya!
23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Aysel Özkan, 2 gümüş madalya kazandı.
Milli halterci Aysel Özkan, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada, 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda ay-yıldızlı sporcu Aysel Özkan, koparmada 93 kilo, toplamda da 206 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Başarılı halterci, silkmede ise 113 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Tesla, her 40 saniyede bir elektrikli araç (EV) üretiyor
- 'Anayasal düzen tehdit altında mı?'