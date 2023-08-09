Aysu Türkoğlu tarihe geçti! Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu
Manş Denizi’ni geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, adını bir kez daha tarihe altın harfler ile yazdıracak bir başarıya imza attı. Bu kez Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti.
22 yaşındaki Bodrumlu Aysu Türkoğlu, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe tekrardan yazdırmak için bu sabah 08:00'de İrlanda’nın Bangor kentinden yüzmeye başladı. Aysu, yaklaşık 12 saatin sonunda İskoçya’nın Portpatrick kıyısından karaya çıktı.
Kuzey Kanalı’nı 2023 yılına kadar geçen yüzücü sayısı 112. Türkoğlu, Kuzey Kanalı’nı geçerse bu yıl kanalı geçenlerle birlikte ilk 160 sporcu içine girdi. Bununla birlikte Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk olarak da adını tarihe yazdırdı. Genç yüzücüyü, Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk olan antrenörü Kamil Resa Alsaran ve yakınları da bir tekneyle takip etti.
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