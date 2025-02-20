AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda AZ Alkmaar'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde İstanbul'da kar yağışı ara ara etkili oluyor. Stadyum ve çevresinde maç saatinde ısının 0 derece olması ayrıca sulu kar şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.
Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşması bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da merak konusu oldu.
İstanbul'a çarşamba günü Hollanda ekibinin antrenman yaptığı sırada stadyum zemininin karla kaplandığı görüldü. RAMS Park'ın zeminine branda serilmemesinin nedeni ise AZ Alkmaar'ın maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirmesinin beklenmesi oldu. Branda serme işleminin uzun sürecek olması ve bu sürede Hollanda ekibinin antrenmanının da sarkabileceği gerekçesiyle bu işlemin gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ayrıca zemin ısıtma sistemin de gece devreye sokulmasıyla zeminde karın eridiği ifade edildi.
Etiketler: #Rams Park #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi
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