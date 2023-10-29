AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçı kalp krizi nedeniyle durdu!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:21

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:21

Hollanda Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost kalp krizi geçirdi.

Mücadelenin 89. dakikası oynanırken Hollandalı oyuncu Bas Dost, orta sahada bir anda yere yığıldı. Oyun alanına giren sağlık ekipleri Hollandalı oyuncu için ilk müdahalede bulundu.

Yaklaşık 5 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Stadyumda yapılan anonsla birlikte karşılaşmanın ertelendiği duyurulurken, Bas Dost için gerekli açıklamanın ilerleyen dakikalarda resmi olarak yapılacağı belirtildi.

89. dakikası oynanan maçta 2-1 önde olan NEC Nijmegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.