Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye söz: ‘Şampiyon olacağız’

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim için geri sayım sürüyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, SarıLacivertli camiaya önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Geliyoruz! Şampiyon olacağız. Bütün amacımız bu yıl şampiyon olabilmek. Çok değerli bir yönetim kurulu yapıyoruz. Bu yönetim kurulu önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak. Futbol aklı konusunda çok eski sporcularımızdan bir danışma kurulu olacak” dedi.

Yıldırım, “Şampiyonlar Ligi elemelerine takım olarak hazır gireceğiz. Rahat olun, çalışıyoruz. Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda belki açıklarız” diye konuştu.

Aziz Yıldırım, “Parasal konuları aşacağız. 20 sene başkanlık yaptık, bir kez bu konuyu konuşmadık. Geçmişte kaynakları biz yaratıyorduk yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman kaynak bulur. Fenerbahçe sahipsiz değildir, çünkü sahipleri camiamızdır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. 65 bin kapasiteli yeni bir stat olacak” yorumunda bulundu.

SAFİ İLE KOÇ GÖRÜŞTÜ

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi’nin kısa süre önce yönetiminde birlikte çalıştığı eski başkan Ali Koç’la görüştüğü öğrenildi. Safi’nin Koç’a “Biz sizinle beraber yol arkadaşlığı yaptık. Ben her zaman senin yanında oldum. Bu süreçte de senin desteğine ihtiyacım var, lütfen bana destek ol” dediği bildirildi.