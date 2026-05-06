Aziz Yıldırım'ın çağrısına Hakan Safi'den yanıt: 'Ekibimle birlikte...'

6.05.2026 14:09:00
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği başkanlık seçimlerine Aziz Yıldırım da resmen aday olmuştu. Hakan Safi, açıklamasında birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde birleşme çağrısı yaptığı adaylardan olan Hakan Safi, seçime tek başına gireceğini duyurdu.

'TEK BAŞIMA SEÇİME GİRECEĞİM'

Hakan Safi, Ersin Düzen'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara birleşme çağrısında bulunmuştu.

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım."

