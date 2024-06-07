Aziz Yıldırım, seçim öncesi Cumhuriyet’e özel açıklamalar yaptı: ‘Fenerbahçe’nin lideriyim’

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:16

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:16

Aziz Yıldırım’ın, Ali Koç’a ve Sarı-Lacivertli camiaya verdiği mesajlar şöyle:

* Fenerbahçe’nin bir lidere ihtiyacı var. O lider de ben ve arkadaşlarım olacağız. Kavgasız dövüşsüz elbirliğiyle kaliteli, demokrasiye uyan bir kongre yapalım, rövanş değil. Ali Bey, “Ben başkanken F.Bahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” diyor. Ne değişti de yeniden aday oldu, sistem aynı neden aday oldu? Şampiyonluk mutlaka hedef olmalı. Şampiyonluk hedefi olmazsa büyüyemezsiniz. Bugün kendisi başkan olursa F.Bahçe’nin şampiyon olacağına inanıyor mu? Ali Bey’in F.Bahçe sevgisini, sadakatini, fedakârlığını tartışmıyorum. Ancak F.Bahçe’nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip değil.

"ŞAMPİYONLUK YOK!"

* Mourinho gibi değerli bir hoca getirilmiştir, değerli oyuncuların katılması gerekiyor. F.Bahçe başkanı şampiyonluğa inanacak ve bunu belirtecek. Şampiyonluğa inanmıyorsan taraftar da inanmaz camia da kongre üyesi de inanmaz, herkes desteğini keser. Şampiyonluğa inanması ve olacağını söylemesi gerekir. F.Bahçe büyümek zorunda. F.Bahçe taraftarı, kongresi devamlı yalan üretilen borç dinlemekten sıkılmıştır. 6 yılda hiç şampiyonluk yok. Türkiye Kupası var. Bu da yönetimin başarısını göstermekte.

"KENDİNİ FENERBAHÇE’NİN ÜZERİNDE GÖRÜYOR"

* Yüksek Divan Kurulu Başkanı, kongre üyelerinin oyuyla seçilmiştir. Divan başkanlığına devam edecektir. Hiçbir güç “Alırım ederim” yapamaz. Ali Koç’un söylemleri demek ki boş. Kendisini F.Bahçe’nin üzerinde görüyor. F.Bahçe’den büyük olduğunu herkese kabul ettirmek istiyor. Bu kabul edilemez. Şekip Mosturoğlu’nu kongre üyelerinin kabul etmesini istiyoruz. Hepimiz elbirliğiyle onun kongre divan başkanı olmasını sağlamak için oylarımızı kullanacağız.

"TÜM MAL VARLIĞINI BİZ YAPTIK"

* 2018 yılında yarım kalan tüm projeleri yapacağız. Kombineleri, maç biletlerini herkese ulaştıracağız. Çözüm üreteceğiz. Stadı yapacağız. “Yapamaz diyenler”, tüm F.Bahçe mal varlığını ben yaptım. Her şeyi yaptık. F.Bahçe Üniversitesi, koleji kurdum. Fenerium’u geliştirdik yaptık. Ne varsa mal varlığı Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı.

"F.BAHÇE BAŞKANI KURU SIKI ATEŞ ETMEZ"

* Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisiyle 22 bin kişiyi statta topladılar. İnsanlar, F.Bahçe’nin gücünü, birlikteliğini göstermek için bu davete icabet etti geldi. Ancak taraftarlar, kongre üyeleri oradan aldatılmışlık duygusuyla ayrıldı. Kimse orada alınan kararlardan dolayı tatmin olmadı. F.Bahçe başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez! F.Bahçe bir şeyi yapacaksa yapar. Yapmayacağı bir şeyin de blöfünü yapmaz. Bu tutumun ardından sporcular ve camiamız tüm direncini kaybetti.

"ALİ BEY, F.BAHÇE’YE BAŞKANLIK YAPAMAZ"

* Ali Bey, F.Bahçe başkanlığı yapamaz. Çünkü kurumsal temsil, farklı bir duruş ve dirayet gerektirir. F.Bahçe’de, liderliğe ve liyakatli kurumsal bir temsile ihtiyaç vardı. F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük kamuoyu gücüdür. 2011’den itibaren amaç bu kamuoyu gücünü etkisizleştirmek ve fethetmektir. 3 Temmuz da bunun için yapıldı. Taarruzların hepsi bunun için yapıldı. Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde. Önümüzde TFF seçimleri ar. Ali Koç iki dönemdir F.Bahçe’yi idare ediyor. 6 yıldır koyamadığı F.Bahçe’nin ağırlığını bu seçimde koyabilecek mi? Ben buna inanmıyorum. Tren de kaçıyor.

"F.BAHÇE’NİN HAYSİYETİNİ KURTARMAK İÇİN BURADAYIM"

* Şampiyonluk için hocalara ve kadrolara bahane bulmasın. Burada esas mesele F.Bahçe başka projelerin ve niyetlerin hedefinde. Bunları geri püskürtecek bir başkana ihtiyacı var. Aday olmamın sebeplerinden biri bu. Kulübü horlanmaktan, aşağılanmaktan kurtarmak, F.Bahçe’nin haysiyetini kurtarmak için buradayım. F.Bahçeli, onurla, gururla F.Bahçeliyim demek istiyorsa bunu hakkıyla yapacak bir başkana ihtiyaç var.

"ONURSAL BAŞKANLIĞA İHTİYACIM YOK"

* Benim kavgaya ihtiyacım yok. Mourinho’ya söylediğim gibi F.Bahçe’nin bana ihtiyacı var. Biz sakiniz bizim kaybedeceğimiz şey yok. Ölü toprağını kaldırdık. Görev verilirse söz verdiğimiz şeyleri yapar ayrılırız. Onları uyarıyorum. Kim seçilirse seçilsin F.Bahçe’ye onursal başkanlığa ihtiyacım yok. Ben F.Bahçe’nin lideriyim. Birbirimizi kandırmayalım. Kongrede kırıcı olmasınlar yapıcı olalım. Demokrasiden bahsediyorlar onun örneklerini kongrede görelim. Öyle duyumlar alıyoruz ki sakın bunu yapmasınlar sonra üzülürler.



"BU FEDERASYON GİDECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi gidecek. Yaptıkları haksızlıklar, bu süreçteki yanlı tutumlarından dolayı biz yalnız F.Bahçe olarak göndereceğiz. F.Bahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Kamuoyu yaratma kabiliyeti gücü olan en büyük güçtür. Bunun için de FETÖ, F.Bahçe’yi ele geçirmek istedi. F.Bahçe’nin engellendiği, kurumsal olarak ele geçirilmeye çalışıldığı doğrudur. Bugün F.Bahçe’nin gücünü ele geçirmek isteyen, kullanmak isteyen değişik odaklar mevcut, bu doğrudur. Ancak buna karşı F.Bahçe yönetimi ne yapıyor? Bu önemli. F.Bahçe yönetiminin, F.Bahçe’nin gücünün farkında olması, kurumsal olarak doğru yönetmesi gerekmekte.

