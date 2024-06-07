Aziz Yıldırım'dan çok sert sözler! 'Eğer şerefleri, namusları varsa açıklasınlar!'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 21:28

Güncelleme: 07.06.2024 - 21:28

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması...

"Bu kongrenin sonunda kazananın Fenerbahçe olmasını diliyorum. Birkaç gündür 'Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak' diyorlar. 2018'de de aynı şeyleri söylüyorlardı ama hiçbir şey olmadı. Biz Fenerbahçe'nin tarihine leke sürmeyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz, burada söylüyorum. Aziz Yıldırım, Ali Koç kazanmış önemli değil.

KORKAK ADAMLAR!"

2 Nisan'da kongreye gittiniz. Kendi kafalarında olan Fenerbahçe'yi Urfa'da U19 ile sahaya çıkararak gelecek cezaları kongreye yıkmak istediler. Korkak adamlar!

Fenerbahçe her yerde kazanmak için oynar. Bunun dışında bir şey düşünülemez. Biz padişahların gaspına uğramış bir kulübüz. Biz Kuva-yi Milliye hareketine öncülük etmiş bir kulübüz. 3 Temmuz'da da bunu gösterdik. 3 Temmuz'da sarı-lacivert bir duvara rastladılar. İstihbarat imamları 'Biz Fenerbahçe'yi ele geçirmek, Aziz Yıldırım'ı hapse atmak istedik' dedi. Biz şike yapmadık, yapsaydık söylerdik!

"FENERBAHÇE'DE DEMOKRASİ KALMAMIŞ"

Ali Bey, 'Seçilirsem Şekip Bey ile çalışmam' diyor. Maalesef Fenerbahçe'de demokrasi yok. Odasında oturuyormuş, gelenlere beni söylüyormuş. Kardeşim sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz' falan diyor şimdi. Şunu bil Ali Koç; Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz, öyle kolay değil. Sizlerin parası bunu almaya yetmez. 'Memleket elden gidiyor' demiştim, dikkat edin Fenerbahçe de elden gidecek. Benim derdim başkan olmak değil, bu gidişata çomak sokmaktır. Bir dönem istiyorum sizden sadece.

"ALİ KOÇ SIKINTILAR YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Fenerbahçe'nin kamusal gücü vardır. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe'nin gücünün üstünde gördüğü için kendini bu sıkıntıları yaşamıştır. Daha da yaşayacaktır.

Seçildiğimde şampiyon yapamazsam ilk yıl bırakacağım. Teknik direktörün adını ben lanse ettim. Onların bütün kalemşörleri '45 milyon euro, bu para nasıl ödenir?' diye yazmaya başladılar. Bunlar Fenerbahçeli değildir. Bu hoca gelmiştir.

Seçilmeden önce Ersun Yanal'ı isteyen bir kongre üyesine 'Siz benim hayallerimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' dedi. Sonra getirdi. Hayalleri Rambo Okan'a yanak vermek.

"İLK SENEDEN HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU"

İlk sene hedef lig şampiyonluğu, ikinci sene Avrupa'da şampiyonluk, üçüncü sene artık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilirse gitsin!

3 Temmuz'da Fenerbahçe taraftarı sokağa çıktı. Halk sizden gördüğü sokağa çıkma alışkanlığı ile 15 Temmuz'da sokağa çıktı ve FETÖ'ye karşı direndi.

"EĞER ŞEREFLERİ VARSA AÇIKLARLAR"

Eğer şerefleri, namusları varsa benim dediklerimi açıklasınlar. Bankalar Birliği'ne gidip 330 milyonluk anlaşma yaptılar, hani 600 milyondu borç? 5.30'dan yapılması gereken döviz satışı 6.70'den yapıldı. Fenerbahçe bundan dolayı 61 milyon dolar zarar etti.

6 defa şampiyon yaptık, 3 defa son hafta kaybettik. Denizli'de başkan bendim, Bursa'ya kaybettiğimizde başkan bendim ama Galatasaray'a kaybettiğimizde başkan ben değildim. Sayın Ali Koç sahada koşturuyordu. Niye müdahale etmedin?

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Aziz Yıldırım'ı devlet destekliyor diyorlar. Ben 6 yıldır ayrıldığımdan beri Sayın Cumhurbaşkanını görmedim, konuşmadım. Onun yanındakiler de konuşmak istediğim zaman set çekiyorlar, görüştürmezler beni. O kadar etrafı sarılmış. Buradan söyleyeyim de duysunlar. Ama bir şey söylediğin zaman diyorlar yok biz öyle bir şey yok şu bu falan. Ama oylarını gidip Ali Koç'a atıyorlar, onu da biliyorum.

Öbür taraf alıyor Mourinho'nun formasını Murat Ülker'e falan götürüyor. Bizim yönetimimiz medyaya çıkmaya alışkın değil. Mehmet İman var yönetimimizde, Murat Ülker'in kuzeni. Pazartesi ben seçildiğim zaman Murat Bey'den formayı alacağım tekrar ben götüreceğim.

Adaylara her üyeye 1 SMS ile kendini ifade edebilme hakkı olduğu bildirilmişti. Biz SMS metnimizi Ali Koç yönetimine ilettik fakat Fenerbahçe yönetimi bu metni üyelere iletmeyeceğini bildirdi.