Aziz Yıldırım'dan divan kurulu ofisine ziyaret

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu çalışma ofisini ziyaret etti.

Aziz Yıldırım'dan divan kurulu ofisine ziyaret
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:35

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu çalışma ofisine ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efsane Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bugün Divan Kurulu çalışma ofisimizi ziyaret etti. Kendisine nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Etiketler: #fenerbahçe #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu #aziz yıldırım #Şekip Mosturoğlu
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