Bafetimbi Gomis Galatasaray'a turu getirdi!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü engelini Bafetimbi Gomis ile açtı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray ile 1. Lig ekibi Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve tur atlayan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.
Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında galibiyeti getiren golü 82. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.
Sarı-kırmızılı takımda Haris Seferovic, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Öte yandan karşılaşmada Galatasaray ve Keçiörengücü'nün toplamda ikişer şutları direğe takıldı.
Sahasında Keçiörengücü'nü tek golle geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
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