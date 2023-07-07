Bafetimbi Gomis: 'Seninle gurur duyuyorum'
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Bafetimbi Gomis, Arda Güler'in transferi sonrası sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile gurur duyduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından transfere dair açıklama yapan Senegal asıllı Fransız golcü, Arda'nın gördüğü en yetenekli futbolculardan biri olduğunu aktardı.
Gomis, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Arda, sen benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisin. Bu ülkedeki genç futbolcular için bir örnek ve bir umutsun! Bunun bilinciyle hedefini bir gün bile unutmadan, her zaman en iyisini hak ettiğine inanarak, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğinden ve başarılarına yenilerini ekleyeceğinden hiç şüphem yok! Tüm Türk halkı ve Fenerbahçe taraftarları gibi ben de seninle gurur duyuyorum. Senin için her şeyin en güzelini diliyorum, hayal etmeye devam." diyerek sözlerini noktaladı.
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