Bahattin Sofuoğlu, Superbike Hollanda ayağının ilk yarışında 20. sırayı aldı

Bahattin Sofuoğlu, Superbike Hollanda ayağının ilk yarışında 20. sırayı aldı

18.04.2026 18:11:00
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Hollanda ayağının ilk yarışında 20. sırayı aldı

Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 20. oldu.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki sona erdi.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. sıradan başladığı mücadeleyi 20. tamamladı.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Iker Lecuona (Aruba Ducati) 2'nci, Sam Lowes (ELF Marc VDS) ise 3. oldu.

Bu yıl koşulan 7 yarışı da kazanan İtalyan sürücü Bulega, geçen sezonki Estoril ayağından bu yana peş peşe 11'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.10 ve 16.30'da başlayacak.

İlgili Haberler

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta kaza yaptı!
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta kaza yaptı! Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayağındaki son yarışta kaza yaptı.
Bahattin Sofuoğlu'ndan Superbike hamlesi!
Bahattin Sofuoğlu'ndan Superbike hamlesi! Bahattin Sofuoğlu'nun 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) yarışacağı kaydedildi.
Razgatlıoğlu ile Sofuoğlu, Dünya Superbike'ta rakip olacak
Razgatlıoğlu ile Sofuoğlu, Dünya Superbike'ta rakip olacak Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun rakip takımlarda yarışacağı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın startı, 21 Şubat'ta Avustralya'da verilecek.