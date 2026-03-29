Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki ikinci yarışta kaza yaptı!

29.03.2026 19:50:00
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayağındaki son yarışta kaza yaptı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ikinci yarışını geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında son yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

SON YARIŞTA KAZA YAPTI

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı 20 turluk yarışın 5. turunda bir virajda motorunu düşürdü. Kazanın ardından ayağa kalkan milli motosikletçi, garaja geri döndü ve yarışı tamamlayamadı. Portekiz'de son yarışta, Bahattin ile birlikte 7 sporcu bitiş çizgisine ulaşamadı.

Portekiz'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada bitirdi.

Dün Portekiz'de koşulan ilk yarışı da Bulega birinci, Lecuona ikinci ve Oliveira da üçüncü tamamlamıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.

Performansı eleştiriliyordu... Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek! Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, performansı eleştirilen Galatasaray'ın 30 yaşındaki Alman oyuncusu Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.
Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'deki ikinci yarışta 8. oldu Milli sporcu Can Öncü, Portekiz'de koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci etabının son yarışını 8. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Medicana final yolunda avantajı kaptı! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin yarı finalinde karşılaştığı Zeren Spor'u 3-0 mağlup ederek seride öne geçti.