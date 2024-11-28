Bahçeşehir Koleji, Badalona'yı rahat geçti
BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'yı 89-78 yendi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında sahasında İspanya ekibi Joventut Badalona'yı 89-78 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Igor Dragojevic, Eduard Udyanskyy, Stefan Calic
Bahçeşehir Koleji: Smith 17, Massinburg 7, Odiase 8, Cavanaugh 9, Bouteille 13, Şehmus Hazer 15, Furkan Haltalı, Simonovic 11, Ponitka 9
Joventut Badalona: Dotson 5, Busquets, Pustovyi 17, Dekker 22, Hanga 1, Kraag 8, Ribas, Van der Vuurst, Vives, Robertson 7, Tomic 18
1. periyot: 26-21
Devre: 51-38
3. periyot: 66-56
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