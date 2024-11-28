Bahçeşehir Koleji, Badalona'yı rahat geçti

BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'yı​​​​​​​ 89-78 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Badalona'yı rahat geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:49

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında sahasında İspanya ekibi Joventut Badalona'yı 89-78 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Igor Dragojevic, Eduard Udyanskyy, Stefan Calic

Bahçeşehir Koleji: Smith 17, Massinburg 7, Odiase 8, Cavanaugh 9, Bouteille 13, Şehmus Hazer 15, Furkan Haltalı, Simonovic 11, Ponitka 9

Joventut Badalona: Dotson 5, Busquets, Pustovyi 17, Dekker 22, Hanga 1, Kraag 8, Ribas, Van der Vuurst, Vives, Robertson 7, Tomic 18

1. periyot: 26-21

Devre: 51-38

3. periyot: 66-56


Etiketler: #BKT Avrupa Kupası #Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı #Joventut Badalona
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