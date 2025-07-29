Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’ndan yeni iş birliği

Türkiye Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji ile spor giyim markası adidas üç yıllık iş birliğine imza attı.
Avrupa arenasında başarılarıyla adından söz ettiren, 2022 yılında FIBA Europe Cup şampiyonu olan, 2024-25 sezonunda BKT EuroCup yarı finaline yükselerek uluslararası arenadaki iddiasını pekiştiren Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda performansıyla ve sahadaki duruşuyla fark yaratmaya hazırlanıyor.
Başarılı takım, önümüzdeki üç sezon boyunca adidas ürünleriyle sahada olacak.