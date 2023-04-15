Bahçeşehir Koleji, evinde Büyükçekmece karşısında farka koştu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 19:08

Güncelleme: 15.04.2023 - 19:12

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Onvo Büyükçekmece’yi 92-77 mağlup etti.

Kırmızı Ejderhalar böylece Play-Off için kritik bir galibiyete imza attı. Bahçeşehir ilk periyodu 28-19, devreyi 47-42, üçüncü çeyreği de 68-60 önde tamamladı.Ev sahibi ekip bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 19 sayıya kadar çıkardı.

Bahçeşehir Koleji’nde Yiğit Arslan 22, Boutsiele 15, Smith ve Muhammed 13’er sayı kaydetti.

Bahçeşehir Başantrenörü Sinan Atalay, “Maçın ilk yarısına istediğimiz sertlik düzeyinde başlayamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Rakibimize ortalamamızın daha üzerinde sayı imkânı verdik. İkinci yarıda hatalarımızı düzeltmeyi başardık. Savunma sertliğimizi artırarak, rakibimizin sayı bulmasına imkân vermedik” dedi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Yiğit Arslan 22, Boutsiele 15, Muhammed Mustafa Baygül 13, Hall 2, Morgan 7, Hadi Özdemir 8, Gist 8, Berkay Candan 4, Görkem Doğan

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 27, Weber 17, Tayfun Erülkü 9, Harris 6, Rivers 9, Sajus 5, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf, Can Kurt 2, Mehmet Ali Güneş, Fırat Alemdaroğlu

1. PERİYOT: 28-19

DEVRE: 47-42

3. PERİYOT: 68-60

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 28.01 Metehan Akyel (Onvo Büyükçekmece Basketbol) 36.42 Hall (Bahçeşehir Koleji)