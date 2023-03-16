Bahçeşehir Koleji evinde farklı mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Rytas'a 92-69 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:36
Bahçeşehir Koleji evinde farklı mağlup
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Rytas'a 92-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, son 16 turunda 5. yenilgisini yaşadı. İstanbul temsilcisi, daha önce gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

Rytas ise bu turda ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Alexandre Deman (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 15, Hall 8, Morgan 8, Boutsiele 14, Smith 11, Yiğit Arslan 5, Hadi Özdemir, Blazic 6, Berkay Candan, Gist 2, Oğuz Savaş, Yunus Sonsırma

Rytas: Uleckas 12, Foster 10, Fridriksson 8, Kairys 2, Normantas 11, Echodas 13, Masiulis 14, Radzevicius 12, Varadi 6, McCullum 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 31-42

3. Periyot: 52-64

Beş faulle çıkan: 38.39 Smith (Bahçeşehir Koleji)


Bahçeşehir Koleji Rytas basketbol şampiyonlar ligi

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