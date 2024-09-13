Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş'a şort sponsoru oldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:42

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:42

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu doğrultuda 26'ncı kuruluş yıldönümünü kutlayan BAU, Beşiktaş JK Futbol A Takımı'nın şort sponsoru oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Beşiktaş Jimnastik Kulübü'yle yaptığı sponsorluk anlaşması Beşiktaş JK'nın resmi sosyal medya hesabı ile kamuoyuna duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada BAU'nun Beşiktaş JK Futbol A Takımı'nın forma şort sponsoru olduğu belirtildi.

YÜCEL: ORTAK NOKTAMIZ GENÇLER VE SPOR

BAU Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Beşiktaş 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel, yapılan anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü kulübü. Bahçeşehir ailesi ise 1968'de kurulan Uğur Dershaneleri'nden bu yana eğitim sektöründe ülkemize hizmet eden bir kurum. Her iki camianın da yöneticisi olarak ortaya çıkan bu iş birliği beni çok mutlu etti. Gençlere ve spora yatırım yapan, ülkemizin muasır medeniyet hedefi için çalışan iki markanın iş birliği hayırlı uğurlu olsun. Bahçeşehir ailesi olarak her zaman Türk sporunun gelişimi ve sporcu yetiştirme misyonuyla hareket ediyoruz. Buradan hareketle kendimi bildiğimden beri gönül verdiğim Beşiktaşımıza destek olmaktan da gurur duyuyorum."