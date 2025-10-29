Bahis skandalındaki hakemler PFDK'ye sevk edilmişti: UEFA'dan soruşturma hamlesi!

TFF'nin hakemlerle ilgili açıkladığı bahis skandalının ardından üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, PFDK'ye sevk edildi. Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ersin Düzen'in haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor.

MAIL İLE Ö ĞRENDİ

Zorbay Küçük'ün, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğrendiği kaydedildi. Durumu sorgulayan Küçük'ün bahis operasyonundan bu şekilde haberdar olduğu ifade edildi.

Zorbay Küçük'ün, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylediği aktarıldı.

SORU ŞTURMA A ÇILAB İLİR

Habere göre Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

Zorbay Küçük, birçok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA'nın da bu konuda soruşturma açmayı planladığı kaydedildi.