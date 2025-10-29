Neden bahis hesabı var? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sebebini açıkladı!

Hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili patlak veren skandalın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olması sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

İZAHAT VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a izahat verdi.

Ferhat Gündoğdu’nun hesabı, 2008–2012 yılları arasında maçları takip amaçlı kullandığını söylediği öğrenildi.

HESABI OLAN DİĞER İSİMLER

Eğitimden sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin’in de bahis hesabı olduğu belirtilirken, MHK üyesi İbrahim Çınar’ın 1. derece akrabasının hesabını kullandığı tespit edildi.