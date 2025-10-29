Cumhuriyet Gazetesi Logo
Neden bahis hesabı var? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sebebini açıkladı!

Neden bahis hesabı var? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sebebini açıkladı!

29.10.2025 11:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Neden bahis hesabı var? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sebebini açıkladı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabı açmasının sebebi ortaya çıktı.

Hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili patlak veren skandalın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olması sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

İZAHAT VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a izahat verdi.

Ferhat Gündoğdu’nun hesabı, 2008–2012 yılları arasında maçları takip amaçlı kullandığını söylediği öğrenildi.

HESABI OLAN DİĞER İSİMLER

Eğitimden sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin’in de bahis hesabı olduğu belirtilirken, MHK üyesi İbrahim Çınar’ın 1. derece akrabasının hesabını kullandığı tespit edildi.

İlgili Konular: #hakem #bahis #Ferhat Gündoğdu

İlgili Haberler

Son Dakika!!! TFF, bahis oynayan hakemleri açıkladı!
Son Dakika!!! TFF, bahis oynayan hakemleri açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan hakemleri resmi sitesinden duyurdu.
Kocaelispor'dan bahis skandalı açıklaması: 'Sezon sonuna kadar yabancı hakem...'
Kocaelispor'dan bahis skandalı açıklaması: 'Sezon sonuna kadar yabancı hakem...' Süper Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması üzerine görüşlerini aktardı.
TFF'nin bahis operasyonu sonrası Galatasaray'dan açıklama! 'Artık herkes farkında'
TFF'nin bahis operasyonu sonrası Galatasaray'dan açıklama! 'Artık herkes farkında' Galatasaray, resmi hesabından bahis skandalları hakkında açıklama yayımladı.