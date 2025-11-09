'Bahis' soruşturması: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yarın adliyeye sevk edilecek

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.

ÖZKAYA'NIN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltındaki 18 ismin Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. Hakemler ile Murat Özkaya, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e geri götürüldü.

Özkaya ve beraberindekiler yarın sabah saat 08.00 itibarıyla adliyeye sevk edilecek.

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da soruşturma sürecini akından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor.