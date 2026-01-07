Bahis soruşturması kapsamında... 108 teknik sorumlu ve 104 menajer PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

İşte bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen 108 teknik sorumlu:

İşte bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen 104 futbol menajeri: