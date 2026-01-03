Beklenen transfer gerçekleşti: Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı TFF'ye bildirdi!

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Sarı-lacivertli takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Musaba, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi oldu. 25 yaşındaki oyuncu sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olmuştu.
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.
Samsunspor formasıyla Anthony Musaba, Karadeniz ekibinde 22 maçta süre alırken 6 gol ve 4 asist kaydetti.
25 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce NEC Nijmegen, Metz, Heerenve, Monaco, Cercle Brugge ve NEC Nijmegen formalarını giymişti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıkabilir. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, 5 Ocak Pazartesi günü Samsunspor’la karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı bildirim: