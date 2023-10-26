Bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Nicolo Zaniolo savcılığa ifade verecek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, bahis soruşturması kapsamında Torino savcılığına ifade verecek.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, savcılığa ifade verecek.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino Savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.
Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.
FAGIOLI VE TONALI CEZA ALDI
İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventus oyuncusu Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men cezası almıştı.
Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ise 10 ay futboldan men edilmişti.
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