Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Konyaspor'dan Allasane Ndao kararı!

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Konyaspor'dan Allasane Ndao kararı!

5.12.2025 23:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Konyaspor'dan Allasane Ndao kararı!

Konyaspor, Allasane Ndao'nun sözleşmesinin tek taraflı feshi için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Senegalli futbolcu Allasane Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlem başlattığını duyurdu.

Kulübün sosyal hesabından yapılan açıklamada, Ndao'ya verilen cezanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla kesinleştiği belirtildi.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca cezanın, Anayasa ve TFF talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulunun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."

İlgili Konular: #konyaspor #Alassane Ndao #bahis soruşturması

İlgili Haberler

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltına alındı!
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltına alındı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis ve şike soruşturması genişledi. Çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: 'En kısa zamanda sevkleri yapacağız'
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: 'En kısa zamanda sevkleri yapacağız' Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş açıklamalarda bulundu. Göktaş bugün bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltılarla ilgili de değerlendirmede bulunurken, yeni sevklerin yapılacağını duyurdu.
Futbolda bahis soruşturması genişledi... Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama: 'Soruşturmanın seyrini takip edeceğiz'
Futbolda bahis soruşturması genişledi... Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama: 'Soruşturmanın seyrini takip edeceğiz' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı 'futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin, "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" dedi.