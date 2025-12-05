Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: 'En kısa zamanda sevkleri yapacağız'

5.12.2025 17:20:00
Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş açıklamalarda bulundu. Göktaş bugün bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltılarla ilgili de değerlendirmede bulunurken, yeni sevklerin yapılacağını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuralarının çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ile Taner Sönmezer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından konuşan Fuat Göktaş, ilk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin oynanacak olmasının kendileri adına güzel bir sürpriz olduğunu belirtti.

Kupadaki tüm takımlara başarılar dileyen Göktaş, "İyi oynayan kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek, heyecanlı ve güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig’den gelen takımlarımız var. 1. Lig’den gelen takımlar var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası’nda eşit şartlar altında güzel maçlar geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün gerçekleştirdiği bahis operasyonuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Göktaş, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız. Başkanımız Amerika’da. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle, izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz."

