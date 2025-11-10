'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, spor yazarı Umut Eken ve 17 hakem adliyeye sevk edildi

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki 19 ismin Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA FARKLI KADEMELERE SIÇRAYABİLİR

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da soruşturma sürecini akından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor.