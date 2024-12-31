Bakan Bak, milli sporcuların 2024'te 7 bin 500 madalya kazandığını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 500 madalya kazandığını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı yazılı açıklamada, milli sporcuların uluslararası müsabakalardaki başarı grafiğinin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Milli sporcularımız, 2024 yılında katıldığı uluslararası müsabakalarda 2471 altın, 2518 gümüş, 2511 bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya kazandı. Milli sporcularımız 2022 yılında 6 bin 127, 2023 yılında 6 bin 231 madalya kazanmıştı. 2024 yılında ise sporcularımız 7 bin 500 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de spor alanında devrim niteliğinde hamleler yapıldı. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatarak sporu her yaştan vatandaşımız için ulaşılabilir kıldık. Uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar, spora olan destek ve yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun göstergesidir. Yaptıklarımızı, kazanılan madalyaları asla yeterli görmüyoruz. Amacımız spor ülkesi olma yolunda ilerlemektir. Bunu başaracak potansiyele sahibiz."
Spor Haberleri
- İspanyol takımından Yunus Akgün hamlesi!
- Alanya'da Razgatlıoğlu'na şehrin anahtarı verildi
- Trabzonspor'da hedef Manchester United'ın yıldızı!
- Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarına tam gaz devam ediyor!
- Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
- Antalyaspor'da iki imza birden
- Şanlıurfaspor'da Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı!
- İpek Öz, WTA 125 turnuvasına ilk turda veda etti
- Carlo Ancelotti 2024'e damga vurdu!
- Beşiktaş'ta yeni yönetimin hedefi camiayı toparlamak
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti