Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde işlem tamam! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattığı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek üzere. Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. 1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
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