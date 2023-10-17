Bakhtiyor Zaynutdinov attı Kazakistan kazandı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:56

Güncelleme: 17.10.2023 - 21:56

EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti.

Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 77 ve 89. dakikalarda Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 28. dakikada Robert Taylor attı.

Kazakistan bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Finlandiya ise 12 puanda kaldı.

Kazakistan bir sonraki karşılaşmasında sahasında San Marino'yu ağırlarken, Finlandiya da kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.