Bakhtiyor Zaynutdinov attı Kazakistan kazandı!
EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı mağlup etmeyi başardı.
EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti.
Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 77 ve 89. dakikalarda Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 28. dakikada Robert Taylor attı.
Kazakistan bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Finlandiya ise 12 puanda kaldı.
Kazakistan bir sonraki karşılaşmasında sahasında San Marino'yu ağırlarken, Finlandiya da kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Akşener Ankara için teklif götürdü' iddiası
- Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e skandal sözler
- Suçlanan hakimin savunması ortaya çıktı