Bakonia Almanya'dan mutlu döndü!
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Baskonia deplasmanda ALBA Berlin'i 91-86 mağlup etti.
THY EuroLeague'in ikinci haftasında Alman temsilcisi ALBA Berlin sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-91 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, ALBA Berlin ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Baskonia'da Codi Tyree Miller 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, ALBA Berlin'de Tim Schneider'in 17 sayısı takımına yetmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İsmi geçmiyordu
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi