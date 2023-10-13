Bakonia Almanya'dan mutlu döndü!

THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Baskonia deplasmanda ALBA Berlin'i 91-86 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:40
Bakonia Almanya'dan mutlu döndü!
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THY EuroLeague'in ikinci haftasında Alman temsilcisi ALBA Berlin sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-91 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, ALBA Berlin ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Baskonia'da Codi Tyree Miller 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, ALBA Berlin'de Tim Schneider'in 17 sayısı takımına yetmedi. 


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