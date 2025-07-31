Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek. Peki, Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?

BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN?

France Football dergisi tarafından organize edilen Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek.

2025 Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 22 Eylül'de yapılacak.

2025 BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

Ballon d'Or aday listesi genellikle ödül töreninden yaklaşık 1-2 ay önce açıklanıyor. 2025 yılı adaylarının da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi duyurulması öngörülüyor.

Liste, FIFA takvimi, lig performansları, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası turnuvalardaki başarılar dikkate alınarak oluşturulacak.

2024 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2024 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodri oldu. İkinciliği ise Real Madrid'den Vinicius Junior kazandı.