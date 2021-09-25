Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

Adana Demirspor’da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.

İHA
25 Eylül 2021 Cumartesi, 21:24
Balotelli bu haftayı da boş geçmedi
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Süper Lig’in 6. haftasında 3-0 geriden gelip 3-3 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK’yı da boş geçmedi.
Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli’nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçına yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı. Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.


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