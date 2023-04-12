Bandırmaspor 10 kişi ile Manisa'yı geçmesini bildi!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Manisa FK ile Ümit Şengül'ün yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 73. dakikada Cebio Soukou'dan geldi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Bandırmaspor'da Alpay Karakaş, 17. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 47 puana yükselirken, Manisa FK 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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