Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez görevini bıraktı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, görevinden ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:40
Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez görevini bıraktı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da kulüp başkanı Onur Göçmez, görevinden ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Göçmez'in, Bandırmaspor Kulübü yönetiminden ayrıldığı belirtildi.

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Onur Göçmez'in onursal başkan olarak görevine devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yönetim kurulu başkanı Sayın Gürel Soylu olmuştur. Gürel Soylu başkanlığında mevcut yönetim kurulumuz görevine devam edecek olup şehrin dinamikleri ile eş güdümlü olarak tesisleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdürecektir. Sezon başında konulan sportif hedeflere ulaşmak için topyekun mücadele edilecektir. Şehrimizden ve taraftarımızdan beklentimiz, bu verilen kesintisiz mücadelede her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olmasıdır. Gelişmelerle ilgili onursal başkanımız Onur Göçmez ile başkanımız Sayın Gürel Soylu haftaya basın toplantısı düzenleyecektir."


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