Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!

Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:50
Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
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Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi.

Teksüt Bandırmaspor Kulübü Başkanı Gürel Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptıklarını söyledi.

Ligin bitmesine 7 hafta kaldığını belirten Soylu, "Hedefimiz önce play-off, sonra da Süper Lig'e yükselmektir." dedi.

Bordo-beyazlı kulübün sportif direktörü Erkan Taşkıran da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımızın da desteğiyle kenetlenirsek bu hedefimize yükseleceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek de anlaşmanın Bandırmaspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Önümüzde 7 karşılaşma var. Bugünden itibaren çok çalışıp, çok mücadele edip bu karşılaşmalarda hedefimiz ligin sonunda önce üçüncü sırada yer almak, sonra ise Süper Lig'e yükselmektir. Şimdi önümüzde 15 günlük bir milli maç arası var. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.


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