Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:46

Güncelleme: 25.10.2023 - 21:46

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar'ın golü 62. dakikada Sudakov'dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.