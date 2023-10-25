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Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:46
Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!
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Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar'ın golü 62. dakikada Sudakov'dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.


barcelona Şampiyonlar Ligi Shaktar Donetsk

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