Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!
Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar'ın golü 62. dakikada Sudakov'dan geldi.
Barcelona bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.
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