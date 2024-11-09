Barcelona, Baskonia'yı farklı geçip liderliği geri aldı

THY EuroLeague'in 8. haftasında Barcelona evinde Baskonia'yı 91-68 mağlup etti.

Barcelona, Baskonia'yı farklı geçip liderliği geri aldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:44

THY EuroLeague'in 8. haftasında Barcelona evinde Baskonia'yı 91-68 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Barcelona'da Jan Vesely 17 sayı 10 ribaunt ile yıldızlaşırken, Baskonia'da Trent Forrest'ın 17 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte ligde 6 galibiyet 2 mağlubiyete ulaşan Barcelona, averajla liderliğe yükseldi. Baskonia ise 4. mağlubiyetini aldı.


Etiketler: #barcelona #Baskonia #thy euroleague
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