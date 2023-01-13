Barcelona Betis'i eleyerek finale yükseldi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:35

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:35

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Riyad'daki Kral Fahd Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona erince penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Barcelona, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Maçın 40. dakikasında Lewandowski'nin golüyle ilk devreyi önde kapatan Barcelona, 77'de Fekir'in golüne engel olamayınca uzatmalara gidildi. 93'te Fati, 101'de Moron'un golleri ise penaltıları işaret etti. Penaltılar sonucunda ise Barcelona kalecisi Stegen, Betis'in iki penaltısını çıkararak takımını finale çıkaran isim oldu.

Barcelona ile Real Madrid İspanya Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.